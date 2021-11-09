Автоматика для окон, Фурнитура оконная и дверная



Откидные окна (петли снизу, открывание вовнутрь): советуем для это типа открытия выбрать цепные приводы Mingardi Micro Evo 1 или Mingardi Micro S Наша компания предлагает полную гамму электрических цепных, штоковых и реечных электроприводов ведущих европейских производителей, что позволяет выбрать подходящий привод для любых потребностей. Следующие технические замечания представляют собой важную поддержку в этом выборе, который нужно осуществлять с учетом следующих элементов:Откидные окна (петли снизу, открывание вовнутрь): советуем для это типа открытия выбрать цепные приводы Mingardi Micro Evo 1 или Mingardi Micro S

из-за малых габаритов и эстетичного внешнего вида. Обычно к такому типу окна не предъявляется особых требований защиты от воды или твердых частиц. Кроме того, применение штоковых приводов потребовало бы применения очень длинных кронштейнов. Для створок шире 1,5 метра мы рекомендуем использование приводов с двумя точками приложения усилия.

Верхнеподвесные окна (петли сверху, открывание наружу): рекомендуется использовать привод с некоторой степенью защиты от воды или от твердых частиц, которые бы поддерживали с достаточной жесткостью нагрузку, возникающую при открытом окне. Рекомендуем использовать такие цепные приводы, как Nekos, Aprimaric, Mingardi, Gieese производство Италия. Можно также использовать штоковые ST450N или реечные Aprilineare DUO приводы, учитывая внутренние габариты и вращение корпуса привода, а также его эстетические характеристики. Для окон шире 1,5 м мы рекомендуем использовать приводы с двумя точками приложения усилия, реечные системы, соединенные штангой, или два привода с электронным управлением.



Мансардные окна (куполы, фонари и т.п.): смотри рекомендации для верхнеподвесных окон. Петли могут располагаться на стороне, противоположной открываемой, или посередине двух противоположных сторон (центральная ось вращения). В этом случае высотой окна следует считать расстояние между петлями и точкой крепления привода; кроме того, вес следует считать нулевым, за исключением трения петель.







Горизонтальные среднеподвесные окна: смотри рекомендации для откидных и верхнеподвесных окон в зависимости от положения крепления привода на среднеподвесном окне. Следует считать высотой окна расстояние между осью его вращения и точкой крепления привода, чтобы избежать чрезмерного изгиба цепи. Кроме того, вес следует считать нулевым, за исключением трения петель.









Горизонтальные или вертикальные жалюзи: необходимо, чтобы производитель системы жалюзи указал ход управляющего рычага, приводящего их в движение, и силу, которую необходимо к нему приложить. После чего следует выбрать подходящий штоковый или реечный привод (например, Aprimatic ST450N или UCS Ulysses, Rack Max). В случае, если установленный электропривод будет подвергаться атмосферным воздействиям, просим обратиться в наш технический отдел для консультации по выбору подходящего привода.





Поворотные откна: (с петлями на вертикальных сторонах и открыванием внутрь или наружу): целесообразно установить один цепной привод на вертикальную сторону (используя тот же тип кронштейнов, что и для фрамужных или откидных окон), по возможности предусмотрев направление ребра цепи вверх, во избежание излишнего сгибания цепи под воздействием гравитации. Для выбора кронштейнов и нужной длины хода считать «высотой» окна расстояние между петлями и точкой крепления привода.





Параллельно-выдвижные окна (параллельное фасаду открывание наружу): необходимо использовать как минимум два цепных привода, синхронизированных по скорости, чтобы сохранить параллельное положение створки. В случае если длина стороны окна превышает 1,5 метра, рекомендуется использовать два привода для каждой стороны или установить привод UCS E-lock для управления внутренним многоточечным запиранием. Рекомендуется использовать цепные приводы UCS Synchro Vega из-за их небольших габаритов, при необходимости встроенных в профиль фасада, с длиной хода, соответствующей максимальному открыванию, которое допустимо при специальных петлях.

Управление вышеуказанными приводами происходит при помощи блоков питания (на 24В или 230В), погодных датчиков, кнопок, так же от срабатывания пожарной сигнилизации, систем дымоудаления. Верхнеподвесные окна (петли сверху, открывание наружу): рекомендуется использовать привод с некоторой степенью защиты от воды или от твердых частиц, которые бы поддерживали с достаточной жесткостью нагрузку, возникающую при открытом окне. Рекомендуем использовать такие цепные приводы, как Nekos, Aprimaric, Mingardi, Gieese производство Италия. Можно также использовать штоковые ST450N или реечные Aprilineare DUO приводы, учитывая внутренние габариты и вращение корпуса привода, а также его эстетические характеристики. Для окон шире 1,5 м мы рекомендуем использовать приводы с двумя точками приложения усилия, реечные системы, соединенные штангой, или два привода с электронным управлением.Мансардные окна (куполы, фонари и т.п.): смотри рекомендации для верхнеподвесных окон. Петли могут располагаться на стороне, противоположной открываемой, или посередине двух противоположных сторон (центральная ось вращения). В этом случае высотой окна следует считать расстояние между петлями и точкой крепления привода; кроме того, вес следует считать нулевым, за исключением трения петель.Горизонтальные среднеподвесные окна: смотри рекомендации для откидных и верхнеподвесных окон в зависимости от положения крепления привода на среднеподвесном окне. Следует считать высотой окна расстояние между осью его вращения и точкой крепления привода, чтобы избежать чрезмерного изгиба цепи. Кроме того, вес следует считать нулевым, за исключением трения петель.Горизонтальные или вертикальные жалюзи: необходимо, чтобы производитель системы жалюзи указал ход управляющего рычага, приводящего их в движение, и силу, которую необходимо к нему приложить. После чего следует выбрать подходящий штоковый или реечный привод (например, Aprimatic ST450N или UCS Ulysses, Rack Max). В случае, если установленный электропривод будет подвергаться атмосферным воздействиям, просим обратиться в наш технический отдел для консультации по выбору подходящего привода.Поворотные откна: (с петлями на вертикальных сторонах и открыванием внутрь или наружу): целесообразно установить один цепной привод на вертикальную сторону (используя тот же тип кронштейнов, что и для фрамужных или откидных окон), по возможности предусмотрев направление ребра цепи вверх, во избежание излишнего сгибания цепи под воздействием гравитации. Для выбора кронштейнов и нужной длины хода считать «высотой» окна расстояние между петлями и точкой крепления привода.Параллельно-выдвижные окна (параллельное фасаду открывание наружу): необходимо использовать как минимум два цепных привода, синхронизированных по скорости, чтобы сохранить параллельное положение створки. В случае если длина стороны окна превышает 1,5 метра, рекомендуется использовать два привода для каждой стороны или установить привод UCS E-lock для управления внутренним многоточечным запиранием. Рекомендуется использовать цепные приводы UCS Synchro Vega из-за их небольших габаритов, при необходимости встроенных в профиль фасада, с длиной хода, соответствующей максимальному открыванию, которое допустимо при специальных петлях.Управление вышеуказанными приводами происходит при помощи блоков питания (на 24В или 230В), погодных датчиков, кнопок, так же от срабатывания пожарной сигнилизации, систем дымоудаления.