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MINGARDI EURO1 электрический штоковый привод с жестким стержнем. Работа от источника питания 230 В переменного тока 50 Гц или 24 В постоя...

Mingardi

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С 1968 года Mingardi является синонимом качественных моторизованных систем естественной вентиляции и компонентов для удаления дыма и тепла в случае пожара.