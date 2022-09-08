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Цепной привод Mingardi Micro Evo 1
- 12 500 руб.
Область применения - Micro Evo 1 Благодаря своей универсальности Micro Evo 1 идеально подходит для любого окна: - Широкий диапазон напр...
Штоковый электропривод D8 Fce
- 14 500 руб.
Технические характеристики D8 Fce Сила втягивания: 500N Вольтаж: 230V AC 50Hz Открытие и закрытие: микропереключатель / микропереключатель С...
Реечные приводы Mingardi Drive Evo 2
- 22 500 руб.
MINGARDI Drive Evo 2 электрический привод с реечной передачей 12 x 12 мм сечение, заключенный в алюминиевый корпус. Рабочее напряжение: 2...
Цепной электропривод Mingardi Micro + KIT
- 10 500 руб.
MINGARDI Micro KIT электрический цепной с шарнирно сочлененной цепью, установленной внутри корпуса. Рабочее Напряжение: 230 В переменного...
Штоковый привод регулируемый синхронный Mingardi EURO1
- 14 000 руб.
MINGARDI EURO1 электрический штоковый привод с жестким стержнем. Работа от источника питания 230 В переменного тока 50 Гц или 24 В постоя...
Цепной привод Mingardi Micro 02
- 9 500 руб.
Внешние крепление и удлиненный штифт комплектуется отдельно Mingardi Micro 02 характеристики, настройка, монтаж Привод для окон вып...
Кнопка управления жалюзи открытая установка, серая IP44
- 950 руб.
Клавишный выключатель для оконных приводов без фиксации. Предназначен для управления (открытия и закрытия) жалюзи, ролет, приводов оконных...
Кнопка управления жалюзи с рамкой скрытая установка, белая
- 950 руб.
Характеристики кнопки управления приводами Цвет - Белый Степень защиты - IP20 Материал корпуса - ABS-пластик, поликарбонат Глубина- ...
Mingardi
Решения по автоматизации:
Окон
Купольных окон, люков
Мансардные окна
Солнцезащитные системы
Компоненты для систем дымоудаления и отвода тепла
Решения для теплиц и бассейнов
Каталог продуктов MINGARDI
С 1968 года Mingardi является синонимом качественных моторизованных систем естественной вентиляции и компонентов для удаления дыма и тепла в случае пожара.
Окон
Купольных окон, люков
Мансардные окна
Солнцезащитные системы
Компоненты для систем дымоудаления и отвода тепла
Решения для теплиц и бассейнов
Каталог продуктов MINGARDI
С 1968 года Mingardi является синонимом качественных моторизованных систем естественной вентиляции и компонентов для удаления дыма и тепла в случае пожара.
Мингарди - Итальянская компания, которая была создана 1 июня 2004 года в результате слияния двух болонских компаний, специализирующихся на автоматизации:
- жалюзи и навесов
- окна бассейнов и теплиц
- окон, куполов, люков, солнцезащитных систем и компонентов для систем дымоудаления MINGARDI.
Window Automation IndustrY Srl - это компания группы Somfy, мирового лидера в области автоматизации окон для коммерческих и жилых зданий
Целью индустрии оконной автоматизации является предложение множества решений, предназначенных для автоматизации жилых и промышленных зданий в области защиты от солнца mingardimotor ASA. и естественная вентиляция MINGARDI .
Промышленность оконной автоматики сертифицирована в соответствии с UNI EN ISO 9001, и на продукцию предоставляется гарантия.