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    Цепные приводы окон
    Цепные приводы окон
    Штоковые приводы окон
    Штоковые приводы окон
    Реечные приводы окон
    Реечные приводы окон
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    mingardi micro evo 1
    Цепной привод Mingardi Micro Evo 1
    • 12 500 руб.
    Область применения - Micro Evo 1 Благодаря своей универсальности Micro Evo 1 идеально подходит для любого окна:    - Широкий диапазон напр...
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    D8 Fce
    Штоковый электропривод D8 Fce
    • 14 500 руб.
    Технические характеристики D8 Fce Сила втягивания: 500N Вольтаж: 230V AC 50Hz Открытие и закрытие: микропереключатель / микропереключатель С...
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    Mingardi
    Реечные приводы Mingardi Drive Evo 2
    • 22 500 руб.
       MINGARDI Drive Evo 2 электрический привод с реечной передачей 12 x 12 мм сечение, заключенный в алюминиевый корпус. Рабочее напряжение: 2...
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    Mingardi Micro KIT
    Цепной электропривод Mingardi Micro + KIT
    • 10 500 руб.
       MINGARDI Micro KIT электрический цепной с шарнирно сочлененной цепью, установленной внутри корпуса. Рабочее Напряжение: 230 В переменного...
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    Mingardi EURO1
    Штоковый привод регулируемый синхронный Mingardi EURO1
    • 14 000 руб.
       MINGARDI EURO1 электрический штоковый привод с жестким стержнем. Работа от источника питания 230 В переменного тока 50 Гц или 24 В постоя...
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    Mingardi Micro 02
    Цепной привод Mingardi Micro 02
    • 9 500 руб.
    Внешние крепление и удлиненный штифт комплектуется отдельно Mingardi Micro 02 характеристики, настройка, монтаж Привод для окон вып...
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    Двухклавишный без фиксации
    Кнопка управления жалюзи открытая установка, серая IP44
    • 950 руб.
      Клавишный выключатель для оконных приводов без фиксации. Предназначен для управления (открытия и закрытия) жалюзи, ролет, приводов оконных...
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    Кнопка управления жалюзи с рамкой
    Кнопка управления жалюзи с рамкой скрытая установка, белая
    • 950 руб.
    Характеристики кнопки управления приводами   Цвет - Белый   Степень защиты - IP20   Материал корпуса - ABS-пластик, поликарбонат   Глубина- ...
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    Mingardi

    Решения по автоматизации:Mingardi
      Окон
      Купольных окон, люков
      Мансардные окна
      Солнцезащитные системы
      Компоненты для систем дымоудаления и отвода тепла
      Решения для теплиц и бассейнов
    Каталог продуктов MINGARDI
       С 1968 года Mingardi является синонимом качественных моторизованных систем естественной вентиляции и компонентов для удаления дыма и тепла в случае пожара.
     
      Мингарди - Итальянская компания, которая была создана 1 июня 2004 года в результате слияния двух болонских компаний, специализирующихся на автоматизации:
       - жалюзи и навесов
       - окна бассейнов и теплиц
       - окон, куполов, люков, солнцезащитных систем и компонентов для систем дымоудаления MINGARDI.

       Window Automation IndustrY Srl - это компания группы Somfy, мирового лидера в области автоматизации окон для коммерческих и жилых зданий

       Целью индустрии оконной автоматизации является предложение множества решений, предназначенных для автоматизации жилых и промышленных зданий в области защиты от солнца mingardimotor ASA. и естественная вентиляция MINGARDI .

       Промышленность оконной автоматики сертифицирована в соответствии с UNI EN ISO 9001, и на продукцию предоставляется гарантия.
    Mingardi mingardimotor
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